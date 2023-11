Rufián avisa Junts que ERC està "a cinquè de PSOE" i els insta a unir-se al Congrés

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat Junts que el seu partit està "a cinquè de PSOE" i els ha instat a unir-se per fer que compleixi els acords signats amb els independentistes per a la investidura.

"Si el PSOE incompleix serà culpa del PSOE, no serà culpa de nosaltres. I això crec que és molt positiu per a Catalunya perquè ens podem ajuntar, mai més ben dit, per obligar el PSOE a fer coses", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press.

En una altra entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Rufián també ha assenyalat que no entén "que es demani una aparent unitat, quan en realitat s'està demanant uniformitat", ja que tant ERC com Junts són independentistes però pertanyen a espais ideològics diferents, en les seves paraules.