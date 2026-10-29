Rufián assenyala PP i PSOE per l'accident d'Urda (Toledo) i demana responsabilitats

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC per Barcelona i diputat al Congrés, Gabriel Rufián, ha expressat aquest dijous que "els únics noms i cognoms" de la tragèdia ferroviària a Urda (Toledo) "són les retallades en inversió del PP primer i la liberalització salvatge del mercat del PSOE després".
Rufián ha assegurat que una "situació inassumible", com va expressar el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, aquest dimecres, "requereix assumpció de responsabilitats, no filtracions per traslladar-les".
Així ho ha dit en un missatge a X en referència als àudios filtrats sobre la comunicació, moments abans de l'accident, del centre de control d'Adif amb els maquinistes de l'AVE i el tren Iryo contra el que va xocar el primer i va provocar la mort de 68 persones i més de cent ferits.
"Una sola persona no pot ser responsable de la vida de centenars quant al transport ferroviari es refereix", ha esgrimit el dirigent d'ERC.
Així mateix ha assegurat que "un error humà és el reflex d'un sistema de seguretat fallida".