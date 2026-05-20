Rufián assegura que està "disposat" a presentar-se a les generals liderant un nou espai d'esquerres

Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID 20 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat estar "disposat" a liderar l'espai a l'esquerra del Partit Socialista i presentar-se com a cap de llista a les properes eleccions generals previstes per al juliol del 2027.
"Si la meva presència pot ajudar, jo estic disposat. Per descomptat", ha declarat Rufián aquest dimecres en un acte de Club Segle XXI recollit per Europa Press, tot i que ha recalcat que han de ser els partits progressistes els qui acordin la cara visible del projecte.
Rufián ha reivindicat l'embranzida que estan agafant les forces d'esquerres "arrelades al territori", com el CHA a l'Aragó i Adelante Andalucía, de qui el seu candidat, José Ignacio García, ha elogiat la seva campanya com a exemple del missatge que ha d'adoptar l'esquerra.
Quant a si encapçalar la candidatura l'aparta d'ERC, ha assegurat que el seu partit "sempre s'ha fet càrrec del que succeïa més enllà de les seves fronteres" i ha afirmat que ell no marxarà fins que el facin fora.