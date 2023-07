Rufián arriba a la seu d'ERC a Barcelona per seguir la nit electoral

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha arribat aquest diumenge a les 19.45 hores al pavelló de l'Estació del Nord de Barcelona, on els republicans segueixen la nit electoral.

Rufián hi ha arribat acompanyat de la número dos dels republicans per Barcelona, Teresa Jordà, i la número 4, Pilar Vallugera, que s'han afegit a la resta de representants d'ERC per seguir els resultats de les eleccions.

Abans de Rufián, hi han arribat el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès; el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el candidat al Senat per Barcelona, Ernest Maragall, entre altres membres del partit republicà.