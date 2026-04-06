Rufián aplaudeix que Espanya "treballi més que mai", però avisa que la precarietat i l'habitatge acabaran amb Sánchez

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha aplaudit aquest dilluns que a Espanya "treballi més gent mai" però ha insistit que la precarietat i l'habitatge acabaran portant-se per davant al Govern de Pedro Sánchez.
Després de conèixer-se que la Seguretat Social va registrar el millor març de la seva història, després de guanyar 211.510 afiliats, superant-se per primera vegada els 22 milions d'ocupats, com així ho ha avançat el propi Sánchez, Rufián ha celebrat aquesta dada en tant que "evidentment és bo".
Ara bé, el representant d'ERC, partit el qual és soci habitual de l'Executiu de coalició, ha subratllat que a més de que treballi "més gent que mai", seria "encara millor" que la gent pogués "pagar-se una casa i omplir la nevera".
"De què serveixen les grans dades si l'oli porta alarma?", ha plantejat en un comentari publicat en el seu perfil de la xarxa social 'X' i recollit per Europa Press, en el qual ha conclòs que la precarietat i el problema de l'habitatge "es portaran per davant a aquest Govern".