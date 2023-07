Rufián alerta d'un govern PP-Vox i avisa que els pitjors malsons són els possibles

Montse Bassa defensa els assoliments d'ERC negociats amb el PSOE malgrat ser "enemic"



GIRONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC per Barcelona en les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha alertat aquest diumenge que les enquestes consideren molt possible un govern PP-Vox i per això ha advertit que els pitjors malsons "són els que són possibles".

Durant un míting a Lloret (Girona), ha insistit que "segons les dades sembla que és bastant probable" i ha assegurat que només ERC pot impedir-ho, però no els socialistes ni Podem.

Ha ironitzat que aquest diumenge va tenir un malson amb les conseqüències d'un govern PP-Vox: Pitingo dirigiria el Ministeri de Cultura, Desokupa el d'Habitatge, Javier Ortega Smith de Justícia i Santiago Abascal d'Interior, amb Alberto Núñez Feijóo de president.

Ha imaginat en què més es convertiria Espanya: Bertín Osborne presentaria a televisió el Telediario, Pepe Reina els esports, Arévalo i Mario Vaquerizo un programa cada dissabte a la nit, i el Rei el missatge de Nadal des del Valle de los Caídos introduït per Tamara Falcó.

Menys irònic, ha augurat: tancarien TV3, il·legalitzarien els partits independentistes, Òmnium, ANC i PAH; eliminarien el català; derogarien lleis, com les de violència de gènere, avortament, LGTBI+, habitatge, mort digna i memòria democràtica; baixarien les pensions, eliminarien les vagues i altres drets laborals, es treballaria 45-50 hores setmanals i 9 polítics independentistes tornarien a la presó.

TERESA JORDÀ

La número 2 per Barcelona, Teresa Jordà, ha demanat que l'independentisme guanyi tots els comicis, i ha dit que aquest és l'únic vot útil que considera, enlloc de votar partits "sucursalistes", en al·lusió a PSC i Comuns, als quals ha acusat textualment d'estar sempre en el costat equivocat de la taula.

Ha demanat el vot per a ERC per la feina feta, per la independència i perquè des d'ara Catalunya s'ho juga tot, i ha recordat que l'escriptor Josep Vallverdú fa aquest diumenge 100 anys: "Sense la llengua no som absolutament res".

MONTSE BASSA

La candidata per Girona, Montse Bassa, ha preguntat al públic si considera que ERC és amiga del PSOE i ha afegit: "En realitat és el nostre enemic" perquè rebutja l'autodeterminació.

Però ha defensat l'esforç d'ERC per entendre's amb el PSOE per portar assoliments a Catalunya, i ho ha contrastat amb Junts: "Els companys de Junts han aprovat el 85% de les lleis que ha portat el Govern espanyol", de manera que ERC ha negociat els seus vots però Junts ha votat a canvi de res.

JOSEP MARIA TERRICABRAS

El candidat al Senat per Girona, Josep Maria Terricabras, ha afirmat que els jutges espanyols creuen que el Dret espanyol està per sobre del Dret europeu i fan "el que els dóna la gana", i ho ha considerat literalment un situació terrible per a Catalunya.

Ha demanat al votants realisme per ser-ne conscients i ha criticat els qui demanen l'abstenció, que considera que solen ser els qui no han contribuït a res.

Terricabras ha recordat que el primer president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba (1870-1917), va dir que els catalans no es queixen que des de Madrid manin malament sobre Catalunya, sinó que manin sobre ella.