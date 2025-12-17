Rufián acusa Junts d'intentar "sotmetre ERC a Madrid amb l'excusa de 'fer un front comú'"

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat Junts d'intentar "sotmetre el grup d'ERC a Madrid amb l'excusa de 'fer un front comú'".
En un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, el portaveu republicà ha reclamat a Junts "que demanin perdó per la turra miserable del 'A canvi de res' dels últims 6 anys i que deixin de fer mal a Catalunya votant amb PP i Vox".
Ha afegit que, en cas de fer-ho, "potser" poden parlar d'un front comú, però ha reclamat que mentre no ho facin, deixin de vendre mercaderia tòxica a la gent, textualment.