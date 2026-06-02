Rueda reclama eleccions generals i obrir una nova etapa: "Això s'ha d'acabar com més aviat millor"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamat convocar eleccions generals i obrir una nova etapa en la qual s'abordin els assumptes que, segons ell, fa massa temps que s'estan ajornant: "Això s'ha d'acabar com més aviat millor", ha assenyalat.
Ho ha dit aquest dimarts durant la seva participació en la 41a Reunió Cercle d'Economia al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el lehendakari, Imanol Pradales, en què ha defensat que un canvi de govern "podria solucionar" molts dels problemes actuals.
"Ningú té cap al Govern central, ara mateix, per ocupar-se d'una altra cosa que no sigui el dia a dia amb la que els està caient?", s'ha preguntat el president de la Xunta, que ha advertit que en aquests moments, l'executiu espanyol no aportarà gaires solucions a part de continuar marejant la perdiu fins al dia que convoqui eleccions.
DESCENTRALITZACIÓ
D'altra banda, Rueda ha defensat el sistema espanyol de descentralització autonòmica, que ha aportat avantatges "enormes i indiscutibles" per al progrés de la nació, per exemple, en la gestió dels fons europeus.
"Totes les veus que diuen que hi ha massa descentralització i que s'ha d'aturar i replantejar-ho, absolutament en contra", ha sostingut el president de la Xunta, que ha defensat que l'avenç de l'Estat és el de les comunitats.