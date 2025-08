Rueda avisa Sánchez que el front de comunitats per finançament "ja està muntat": "No cal anar a un notari"

Considera "urgentíssimes" unes eleccions perquè "a Espanya se li esgota el temps", però no veu "sentit" a donar a Puigdemont una foto amb Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, veu innecessari donar un vernís més formal a un acord entre autonomies per defensar principis compartits en finançament i sosté que el "front comú" de comunitats, més enfortit fins i tot davant del contingent català, "ja està muntat". De fet, argumenta que "no cal anar a un notari", sinó que n'hi ha prou amb escoltar diversos presidents de diferents colors polítics.

"Què més front comú que totes les comunitats, per descomptat les del PP i moltes que no són del PP, que són del PSOE, el partit que governa, dient el mateix, que això és un disbarat i que servirà per empobrir-nos a tots menys a les comunitats que sostenen el govern. El front comú ja està muntat, no cal anar a un notari per muntar aquest front comú, ni al registre de la propietat, ni res", ha sentenciat, en una entrevista concedida a Europa Press.

En ella, ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, li digués a La Moncloa que "gairebé no valia la pena intentar" reformar el model de finançament perquè "era molt difícil posar-nos d'acord". Davant d'això, li ha recordat la 'Declaració de Santiago', amb uns principis comuns, subscrita el 2021, encara sota el mandat d'Alberto Núñez Feijóo, per Galícia, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Aragó, Extremadura, Astúries, La Rioja i Cantàbria.

"Quin millor punt de partida? Jo crec que hi ha hagut negociacions que s'han tancat amb un punt de partida molt més feble", ha defensat, al mateix temps que ha incidit que aquesta declaració es va signar "quan encara no hi havia l'amenaça" del contingent català, per la qual cosa ara veu la seva "vigència" multiplicada "per deu" i més raons anar a un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Dit això, Rueda afirma que no tindria "cap problema" en "reactualitzar" aquest acord si es considera "que cal". Però també sosté que, si el fet de voler "reactualitzar-lo i portar-lo a un aspecte formal" ha de servir per "tensionar i dir que ja no està vigent", és partidari de "deixar-lo així". "Tothom té clar que seguim pensant el mateix", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha reiterat la seva convicció que hi hauria acord si se sent a les comunitats. "Clar que discutiríem amb Andalusia, que té altres criteris, però al final ens posaríem d'acord perquè no ens queda cap altre remei. Però no podem posar-nos d'acord si ningú ens crida per intentar-ho", ha lamentat.

CONDONACIÓ DEL DEUTE: AMB ALTRES MESURES, "CAP PROBLEMA"

Sobre el punt concret de la condonació del deute, Rueda s'ha reafirmat que, com a proposta "aïllada", no li veu "cap avantatge", i reitera que és "un mal negoci acceptar deixar de pagar 35 milions a l'any" per no poder "discutir 500 milions", que és el que "demanaria" si se'l "crida" en el marc d'una reforma del finançament.

Com altres vegades en seu parlamentària o en múltiples intervencions, Rueda ha insistit que ell "signaria" la condonació "ara mateix", si "com diu el PSdeG, Galícia anés a tenir 2.000 milions per poder gastar en sanitat, serveis socials o dependència". "Però això no és veritat", ha advertit.

No obstant això, a l'entrevista concedida a Europa Press, ha puntualitzat que ell no s'oposa com a tal a la condonació del deute, sinó al fet que es plantegi com a mesura única. I ha obert la porta a acceptar-la arribat el cas i amb condicions: "No li veig cap avantatge com a proposta aïllada. Si va amb unes altres, cap problema".

"Si va acompanyada del que realment li interessa a Galícia, jo no m'hi oposaré", ha reconegut, abans de precisar que la condició seria, per exemple, que el govern es comprometés "en un termini raonable" a anar també al debat del finançament i "tancar-la". Però per a Rueda, la quitació sola "no té cap sentit". Considera que és "una urgència" per a Catalunya, "ofegada pels interessos" i a la recerca que "se'ls paguin entre tots els espanyols".

LES ELECCIONS GENERALS, "URGENTÍSSIMES"

Preguntat sobre si creu que a Feijóo li corre pressa una convocatòria electoral per la seva pròpia situació interna al PP, Rueda ha estat contundent: "Per mi les eleccions són urgentíssimes. No és que se li esgoti el temps a Feijóo, se li esgota el temps a Galícia i a Espanya".

"No veig un altre camí a Espanya que unes eleccions", ha esgrimit, abans d'incidir en els casos de "corrupció" que afecten el Govern central i el seu president, a més de criticar el fet que als ministeris "no hi ha ningú amb qui parlar pràcticament".

Malgrat veure urgent donar un cop de porta a aquest mandat, ha afirmat que "no tindria cap sentit" que Feijóo es reunís amb Carles Puigdemont per explorar la possibilitat d'un canvi i que aquest "li torni a posar les mateixes condicions" que eren "inacceptables" a l'arrencada del mandat. Així, ha rebutjat respondre al "gest" que, "sense cap garantia", demana l'expresident català i líder de Junts.