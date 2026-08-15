RTVE denuncia l'expulsió de periodistes de Castillejos i exigeix garanties perquè la premsa pugui treballar a la zona

Jesús Torres - Europa Press
MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -
La Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) ha manifestat el seu "més enèrgic rebuig" davant la decisió de les autoritats del Marroc d'obligar a abandonar la localitat de Castillejos (Fnideq) a l'equip d'informatius que es trobava desplaçat a la zona.
Segons ha explicat la Corporació pública, els seus professionals realitzaven al municipi "una cobertura periodística rigorosa i d'indubtable interès públic" sobre els moviments i la situació social a l'entorn de la frontera amb Ceuta.
L'ordre d'abandonar la localitat, comunicada de forma verbal per les autoritats marroquines sota l'únic argument de "complir instruccions", s'ha executat, segons RTVE, "sense cap explicació formal".
Davant aquest incident, el president de la Corporació, José Pablo López, ha declarat que "l'expulsió de professionals de la localitat de Castillejos suposa un obstacle d'enorme gravetat a la llibertat de premsa i al dret a la informació".
López ha incidit que "el compromís dels professionals de RTVE amb una crònica honesta, objectiva i sobre el terreny dels esdeveniments migratoris no pot veure's limitat per decisions arbitràries que impedeixen mostrar la realitat".
El president de RTVE ha exigit a més a les autoritats marroquines "plenes garanties i el màxim respecte perquè els nostres periodistes puguin exercir el seu ofici en llibertat en qualsevol punt de l'entorn fronterer", i ha assegurat que la radiotelevisió pública continuarà defensant "un periodisme l'únic mandat del qual és explicar els fets amb el màxim rigor".
RTVE ha recordat que el lliure exercici del periodisme és "una garantia democràtica fonamental" perquè els ciutadans rebin informació veraç sobre esdeveniments que impacten directament el territori espanyol i europeu, i ha advertit que restringir l'accés als punts calents de l'actualitat "afebleix de forma directa la transparència internacional".
Per tot això, la direcció de la Corporació pública ha indicat que es manté en permanent contacte i coordinació amb els canals diplomàtics i amb la resta dels mitjans afectats per esclarir l'incident i "assegurar el suport absolut" als seus treballadors a la zona.