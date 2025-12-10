RSBiz nomena Jordi Aspa nou CEO per liderar la seva pròxima etapa de creixement

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
RSBiz, l''outsourcing' laboral, fiscal i comptable de RibéSalat, ha nomenat Jordi Aspa com a nou CEO de la companyia, en substitució d'Albert Rosés, qui ha exercit aquest càrrec durant els últims anys, informa en un comunicat aquest dimecres.
Rosés continuarà com a CEO en funcions fins al pròxim 31 de desembre, després d'una etapa que "ha contribuït de manera decisiva a reforçar el posicionament de la companyia com un referent en consultoria fiscal, comptable, laboral i jurídica", ha valorat l'empresa.
Per la seva banda, amb més de 20 anys d'experiència en posicions de CEO, 'general manager' i COO, Aspa ha exercit responsabilitats en entorns nacionals i internacionals, i ha liderat processos de creixement, transformació i eficiència operativa.
"És un honor incorporar-me a RSBiz en un moment tan rellevant per a la companyia. Afronto aquest repte amb il·lusió, amb el compromís de potenciar la solidesa del projecte i acompanyar els nostres equips en una etapa d'evolució i noves oportunitats", ha assenyalat Aspa.
La seva carrera inclou etapes en empreses com la farmacèutica Pierre Fabre, la consultora EY, la multinacional especialitzada en solucions de gestió de nòmines i recursos humans ADP i la companyia de programari Meta4 (Cegid).