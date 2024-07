Rovira, Wagensberg, Serra, Rodríguez i Campmajó rebuts a Cantallops

Hi assisteixen 3 consellers, Junqueras i dirigents d'ERC, Junts, la CUP, els Comuns, Òmnium i l'ANC



CANTALLOPS (GIRONA), 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó han estat rebuts aquest divendres a les 9 a Cantallops (Girona) mitja hora després de passar la frontera amb cotxe després de partir de Suïssa dijous.

S'han trobat amb molts dirigents independentistes, com Rovira amb l'expresident d'ERC Oriol Junqueras, amb qui s'ha fos en una llarga abraçada mentre els presents corejaven al seu al voltant 'Independència'.

Tots cinc s'han pogut abraçar amb amics, familiars i companys de feina, acompanyats dels simpatitzants que s'han acostat fins a Cantallops per donar-los suport.

A molts d'ells els ha desbordat l'emoció pel retrobament amb els seus, que els esperaven aquest divendres des de primera hora a Cantallops, població prop de la Jonquera i on resideixen familiars de Wagensberg.

A l'acte de rebuda hi han assistit representants d'ERC, Junts, la CUP i els Comuns, a més del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i el de l'ANC, Lluís Llach.

Per part d'ERC, a més de Junqueras, hi han estat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; el d'Acció Climàtica, David Mascort; la d'Acció Exterior, Meritxell Serret, a més de dirigents d'ERC com Marta Vilalta, Raquel Sans i l'exconseller Juli Fernàndez, entre molts d'altres.

De Junts hi ha assistit el secretari general, Jordi Turull, i els diputats al Parlament Josep Rius i Salvador Vergés; de la CUP, el diputat Dani Cornellà i els exdiputats Carles Riera i Eulàlia Reguant, i dels Comuns el diputat David Cid.

Al final de l'acte de rebuda, a l'escenari s'ha obert dues ampolles de cava per celebrar el retorn dels independentistes a Catalunya, i a més han organitzat una xocolatada.