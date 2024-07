Rovira, Wagensberg, Serra, Rodríguez i Campmajó creuen la frontera a La Jonquera (Girona)

LA JONQUERA (GIRONA), 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó han creuat aquest divendres aproximadament a les 8.30 la frontera de La Jonquera (Girona), després d'haver partit de Suïssa el dijous.

Els cinc han entrat amb cotxe després de ser rebuts a Salses (França) per diversos dirigents independentistes passades les 7 al monument d'Emili Armengol 'Porta dels Països Catalans'.

Està previst que el primer acte després de passar la frontera es faci sobre les 9 hores a Cantallops (Girona), on es trobaran amb la resta d'investigats per la causa de 'Tsunami Democràtic', i després seguiran amb les seves respectives agendes, com l'assistència d'alguns a l'acte de rebuda d'Òmnium Cultural a Barcelona a les 13.