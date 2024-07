Rovira veu la seva arribada com "un retorn positiu per a ERC, per a l'Oriol (Junqueras) i per a tothom"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que la seva arribada aquest divendres des de Suïssa "ha de ser un retorn positiu per a ERC, per a l'Oriol (Junqueras) i per a tothom".

En unes declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press, ha assegurat que torna amb "moltes ganes de ser útil" i que necessitava tornar per poder ajudar el seu partit.

També ha dit que repetirà més vegades l'abraçada que s'ha fet a Cantallops (Girona) amb l'exlíder d'ERC Oriol Junqueras, i ha afegit que "encara no" té agendada una trobada amb el líder del PSC, Salvador Illa, en les negociacions d'investidura.