Rovira replica a Iglesias que ERC no investirà "un Sánchez conservador"

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha advertit aquest dimecres a l'exvicepresident del Govern central i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, que no investiran "un Sánchez conservador" per molt d'esquerres que siguin els republicans, en les seves paraules.

Ho ha dit en un missatge a través de la xarxa social X recollit per Europa Press, després que Iglesias va assegurar que "tots els partits d'esquerra saben que no poden negar el 'sí' a Sánchez" excepte Junts, i que per aquest motiu té més força negociadora.

"Això mateix vau dir amb els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2019, Pablo. I de la mateixa manera que ens vam mantenir ferms llavors, ho farem ara", li ha contestat Rovira.

El 2019, un cop els republicans van donar suport a la moció de censura que va portar Sánchez a La Moncloa, ERC va rebutjar donar suport als PGE; i en vista de la impossibilitat de tirar-los endavant, l'ara president en funcions va convocar eleccions.

Sobre les negociacions de la investidura, Rovira ha insistit que per comptar amb el vot d'ERC cal que el PSOE "es mogui amb l'amnistia, l'autodeterminació i el progrés social".