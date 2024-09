Rovira reitera que ERC no entrarà al govern d'Illa i demana activar el comitè de seguiment de l'acord

Insta Junts a decidir si està amb "Vox, el PP i alguns barons socialistes" en el finançament



BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reiterat que ERC no entrarà al govern de Salvador Illa, i ha demanat activar el comitè de seguiment de l'acord amb el PSC i "començar a calendaritzar quins són els primers passos".

En una entrevista aquest dilluns a 3Cat recollida per Europa Press, ha assegurat que gran part de la militància d'ERC posa en dubte que els socialistes compliran l'acord d'investidura, i ha afegit que és "impossible entrar al Govern quan hi ha aquesta sensació".

En matèria de finançament, Rovira ha sostingut que l'acord suposa avançar cap a la sobirania fiscal, i ha reclamat implementar-lo: "Deixem de discutir sobre un acord, que és conegut per tothom, que l'hem publicat des del primer moment, que no hi ha lletra petita, que no hi ha coses ocultes. Aquí s'acaba l'espoli fiscal", ha subratllat.

Rovira ha assegurat que, després de perdre la majoria independentista en les eleccions catalanes, els republicans van decidir convertir-ho en una oportunitat --textualment--, i ha afirmat que "unes noves eleccions haurien estat pitjors per a tots, perquè en unes noves eleccions l'independentisme hauria patit més i molt probablement s'hauria donat ales a l'extrema dreta".

DIÀLEG AMB JUNTS

Ha explicat que ERC ha aprofitat aquest context per "condicionar la situació" des d'un punt de vista independentista, amb una reivindicació, segons ella, històrica del moviment independentista com és el concert econòmic i la sobirania fiscal, en les seves paraules.

La secretària general dels republicans ha detallat que ha estat "força difícil" tornar a dialogar amb Junts, tot i que ha assenyalat que espera fer-ho al setembre per negociar el seu suport al Congrés per implementar el pacte sobre finançament amb els socialistes.

"Junts haurà de respondre a quin costat de la taula es vol asseure, si on hi ha Vox, el PP i alguns barons socialistes atacant aquest acord i aquest finançament singular, aquest concert econòmic per a Catalunya o si es vol asseure al costat de Catalunya", ha avisat Rovira.

"LLENÇO LA TOVALLOLA"

Preguntada per si creu que les relacions entre els diferents actors independentistes s'han torçat definitivament, ha respost que vol pensar que no, i ha explicat que ella va provar de refer aquestes relacions, però ara no sap què més fer: "Avui llenço la tovallola. Llenço la tovallola perquè ja no sé què més fer perquè ens tornem a entendre".

Rovira ha assegurat que per això demana una "renovació en el moviment, no només en els partits polítics", i considera que hi ha d'haver una nova generació que aposti per refer relacions i que no tinguin motxilles del passat --ha dit textualment-- del que va passar des del 2017, amb l'1-O, fins a l'actualitat.

PRESSUPOSTOS CATALANS

La secretària general republicana ha avisat que no donaran suport a uns pressupostos catalans per al 2025 "sense negociar", i ha criticat que en els últims anys el PSC condicionava els comptes amb projectes que ERC no compartia, en al·lusió al Hard Rock, un projecte que no apareix en l'acord d'investidura.

Rovira s'ha mostrat convençuda que el Hard Rock no tirarà endavant si hi ha una modificació de "la llei dels impostos que fa referència al joc", i considera que això és un bon punt per començar a negociar els comptes.