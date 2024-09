Rovira refusa respondre a Junqueras per respecte al "projecte comú" fins que tanqui el seu mandat

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha refusat aquest dilluns respondre a l'expresident del partit Oriol Junqueras per respecte al "projecte comú" fins que acabi el seu mandat en l'actual direcció de la formació.

"Per responsabilitat, no contestaré avui a Oriol Junqueras. Per respecte al projecte comú, no ho faré fins que tanqui l'actual mandat de la secretaria general", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press, després de les declaracions de l'expresident republicà aquest mateix dilluns en les quals s'ha desmarcat de l'estructura B d'ERC.

"Quan arribi el moment, ho faré pel país i per la bona gent d'Esquerra Republicana", ha afegit.