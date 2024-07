Rovira nega que ERC tingui una "estructura B" i encarreguen una auditoria interna

"Aquí hi ha un error garrafal, lamentable, vergonyós que no pot tornar a passar"

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha negat aquest dilluns que el partit disposi d'una "estructura B" per impulsar campanyes d'activisme i ha explicat que han encarregat una auditoria interna.

Ho ha explicat en una roda de premsa en presidir presencialment, després de sis anys i mig fora de Catalunya, l'executiva del partit, després que els republicans van acordar divendres obrir quatre expedients disciplinaris sobre el cas dels cartells ofensius contra l'Alzheimer i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, Ernest Maragall.

"D'estructura B, ERC no en té. No hi ha estructures paral·leles. Les campanyes d'activisme ERC les fa des de l'àmbit de la direcció, des del departament de Comunicació", ha explicat Rovira, per assegurar que també estan coordinades amb l'àmbit territorial.

No obstant això, ha precisat que aquestes campanyes d'activisme "en cap cas poden contravenir ni el Codi de Conducta ni el Codi d'Ètica, que això és el que està clarament en revisió".

"No em toca aclarir els fets sobre aquesta campanya. La investigació està en marxa per aclarir els fets d'un tema molt puntual. Aquí hi ha un error garrafal, lamentable, vergonyós que no pot tornar a passar", ha subratllat.

ESTAVA AL CAS DE LA CAMPANYA?

En preguntar-li si estava al cas d'aquesta campanya, ha assegurat que, entre les seves funcions com a secretària general hi ha la de tenir coneixement d'aquestes iniciatives però que no sap "l'últim dels detalls" de com s'exerceix aquest activisme.

"No vull defugir de cap de les responsabilitats que em toquen. Em toca posar la cara per a les coses bones i que van bé per a ERC i per a les coses que ERC no fa bé. Som una organització que, de vegades, no fem les coses bé", ha sostingut.

A més de concretar que el departament de Comunicació no pot assumir tota la feina que té, motiu pel qual es contracten a tercers "determinats productes sense perdre mai la capacitat de direcció", ha defensat que compleixen amb la llei de transparència.

Segons Rovira, la facturació està completament justificada pels serveis que ofereixen, però per evitar dubtes han demanat "que s'auditi tot de dalt a baix una altra vegada".

RESPONSABILITATS

Després de defensar la manera com estan procedint per afrontar la qüestió, ha assenyalat que li toca a la direcció garantir que "això no es tornarà a produir sota cap concepte".

"Ens volem definir amb la manera com l'organització respon davant d'això, democràticament, de manera imparcial i objectiva per posar les condicions i les garanties que això no es repeteixi mai més", ha resolt.