Rovira insta a aprofitar el congrés per repensar ERC "davant errors garrafals"

Demana "depurar responsabilitats fins al final"



BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat aquest dissabte davant del Consell Nacional a aprofitar el congrés del 30 de novembre per repensar el partit "davant errors garrafals que s'han comès des de l'organització".

"També cal que ens repensem davant els errors garrafals, les fallades ètiques i morals que ha fet la nostra organització i davant protocols i processos interns que no ens han acabat de col·locar, encara avui, al lloc on hauríem d'estar com a ERC", ha dit en el seu discurs a la seu d'ERC.

"Aprofitem el Congrés Nacional per repensar-nos en positiu, perquè és una oportunitat, perquè hem de fer que es converteixi en una oportunitat", ha afegit.

També ha exigit "acabar de depurar responsabilitats fins al final" i ha assegurat que la direcció actual d'ERC contribuirà a depurar aquestes responsabilitats.

Així mateix, segons Rovira, repensar ERC passa pel reconeixement dels èxits aconseguits i la feina "ben feta" que també ha dut a terme el partit.

CITA LES 4 CANDIDATURES

Ha demanat que el congrés, que decidirà entre quatre candidatures, sigui "una reafirmació ideològica i política" i també una reafirmació ètica i dels principis republicans.

En el seu discurs les ha citat totes quatre: "Potser sí que cal 'Foc Nou' per una 'Nova Esquerra Nacional', potser sí, on la 'Militància Decidim' sempre perquè no ho podem fer d'una altra manera, sense perdre mai de vista aquest esperit 'Col·lectiu del referèndum de l'1 d'octubre".