Rovira (ERC) veu en l'1-O un "punt polític de no retorn" cap a l'autodeterminació

IGUALADA (BARCELONA), 30 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat que l'1-O és un "punt polític de no retorn" cap a l'autodeterminació de Catalunya, i ha assegurat que des d'aleshores els resulta impossible renunciar a exercir aquest dret.

Ho ha dit aquest dissabte via vídeo en un acte pel sisè aniversari de l'1-O celebrat a Igualada (Barcelona), en el qual ha intervingut el president d'ERC, Oriol Junqueras, i també hi ha assistit la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés.

Ha afirmat que insten al fet que "un dels Governs centrals més progressistes de l'Estat espanyol, que hi ha hagut en els últims quatre anys i que ara hi pot tornar a haver, faci possible l'exercici d'aquest dret democràtic" que, assegura, tenen com a poble.

Segons ella, l'1-O és un punt de no retorn que ha fet que es mantingués "una majoria política, però també una majoria social" a favor de la independència.

Ha defensat l'1-O com una "de les manifestacions de mobilització pacífica més gran", i ha afirmat que va ser una gesta col·lectiva a nivell europeu i mundial.