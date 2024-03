Rovira (ERC) veu canvis estètics en l'amnistia perquè tothom hi aporti el seu "granet de sorra"

Demana "passar a la següent fase" i aplicar la llei, sense especificar quan tornarà

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que la llei d'amnistia acordada aquest dimecres entre el PSOE, Junts i ERC ha tingut canvis estètics perquè tots els partits hi aportin el seu "granet de sorra" respecte a la que es va sotmetre a votació al Congrés al gener.

"Nosaltres hem ajudat a que això passés. I hi hem ajudat de moltes maneres, ja està, i ho deixaré aquí, perquè jo crec que avui és un dia per cantar victòria", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Respecte a les acusacions de terrorisme atribuïdes a les protestes independentistes, ha afirmat que per ERC queda "absolutament igual" i que si fa dos mesos deien que la llei és robusta i cobreix tothom, ara diuen que la llei és robusta i cobreix tothom, textualment.

Així mateix, ha recalcat que aquest dijous és un dia feliç, ja que amb l'acord per a l'amnistia han aconseguit "posar l'última gàrgola en aquesta catedral gòtica" que van començar a construir fa quatre anys i que ara cal inaugurar.

"Inaugurem la catedral, mirem com s'aplica la llei, i intentem anar superant obstacles que ens vindran derivats de l'aplicació d'aquesta llei" ha demanat Rovira, que ha augurat que tornaran a denunciar, en les seves paraules, la repressió política i la inaplicació del dret en un estat que es fa dir democràtic.

EL SEU RETORN A CATALUNYA

En preguntar-li quan tornarà a Catalunya, Rovira ha evitat especificar-ho, si bé ha apuntat que ara toca "passar a la següent fase", que és la implementació de l'amnistia, per a la qual no poden perdre més temps.

Per la líder republicana, és en l'aplicació de l'amnistia on es jugaran "el físic, mai més ben dit", per la qual cosa ha cridat a no perdre més el temps i instar els jutges a aplicar la llei, ja que cada setmana guanyen més mesures cautelars i obren noves causes.