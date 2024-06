Rovira sobre una repetició electoral: "El candidat el tinc al cap, però no ho diré"

Subscriu el manifest dels militants per renovar el partit: "Que hi posin el meu nom"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha afirmat que ERC està preparada per a una possible repetició electoral, la qual ha dit que seria responsabilitat del PSC i Junts, i ha assegurat: "El candidat el tinc al cap, però no ho diré".

Així s'ha expressat aquest dimecres en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha instat el PSC i Junts a moure's, en les seves paraules, i ha afirmat respecte a les negociacions per a la investidura: "No pot ser un acord de bones intencions perquè ERC entén que hem perdut vots i suport de la ciutadania perquè, precisament, ens hem refiat massa del PSOE i del PSC".

"Que es moguin els altres. ERC no es mourà si això implica un mal acord per a les necessitats del país", ha afegit, i ha apuntat que en una repetició electoral --textualment-- ERC farà d'ERC, i ha reiterat que els assumptes que posa el seu partit sobre la taula en les negociacions són el finançament singular, el català, les polítiques socials i com resoldre el conflicte polític.

En aquest sentit, preguntada per si descarta una candidatura conjunta amb Junts, ha assegurat que no estan pendents sobre com anar a les eleccions, sinó sobre "què és bo per al país i com pensen tirar endavant les propostes que fan".

MANIFEST DELS MILITANTS

En la mateixa entrevista, Rovira ha secundat el manifest en el qual més de 740 militants d'ERC han demanat dur a terme una renovació general de la cúpula dirigent del partit, i ha dit: "Si hi volen posar el meu nom com a militant de base, no com a secretària general, que el posin, perquè jo comparteixo el projecte que explica el manifest".

Ha afirmat que "el contingut del manifest és molt assumible per a qualsevol persona que formi part del projecte d'ERC" i ha valorat que demana --textualment-- una reflexió profunda, una entrada d'aire fresc, assumir els reptes del nou cicle polític o recuperar la majoria independentista.

"No és que em senti interpel·lada, és que jo podria sumar-me al manifest", ha assegurat, i ha afegit que el seu nom no és al manifest perquè com a secretària general li toca, ha dit, representar l'organització posant els seus interessos per davant.

Preguntada per si ha estat la instigadora del manifest, Rovira ha afirmat: "Si jo soc instigadora d'alguna cosa és d'algunes de les idees que consten en aquest manifest", i ha afegit que com a secretària general ja té instruments per portar l'organització del partit cap a on diu el manifest, en les seves paraules.

"NO VA DE CONFRONTAR"

D'altra banda, també s'ha compromès a que hi hagi una transició fins al congrés del partit convocat per al 30 de novembre i "que aquesta transició es pugui fer amb democràcia interna, de manera honesta i amb la maduresa política que té l'organització".

I preguntada per l'exlíder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assenyalat que el manifest "no va de confrontar persones" sinó d'invertir en el projecte, de pensar i repensar què ha de fer l'organització.

Sobre la possibilitat que Junqueras volgués ser el candidat d'ERC a presidir la Generalitat en una eventual repetició electoral, Rovira ha respost que "tant de bo, perquè voldrà dir que la llei d'amnistia té els efectes" que, ha dit, persegueixen des de fa cinc anys.