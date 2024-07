Rovira i Moret es van reunir dilluns a Barcelona per abordar la investidura d'Illa

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, i la presidenta de la Diputació de Barcelona i vice-primera secretària del PSC, Lluïsa Moret, es van reunir en persona dilluns en el marc de les negociacions per investir com a president de la Generalitat el candidat dels socialistes, Salvador Illa, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

La trobada entre Rovira i Moret, que lidera l'equip negociador del PSC, es va produir a la seu de la Diputació de Barcelona tres dies després del retorn des de Suïssa de la republicana, segons ha avançat aquest dijous Catalunya Ràdio.

NEGOCIACIÓ

Fonts republicanes han explicat que la carpeta sobre finançament no avança al ritme que ho hauria de fer, per la qual cosa reclamen més agilitat en aquesta part de la negociació.

Després d'insistir que no avalen la proposta del consorci tributari, destaquen que la seva aposta passa pel concert econòmic i la sortida del règim comú com a punt de partida: "Són ells els que s'han de moure. Veiem possibilitats de coses, no sé si són suficients", afegeixen.

Els republicans, que compten amb quatre equips negociadors per a les diferents carpetes que tenen obertes, donen com a marge aquest juliol per continuar amb les negociacions, després que aquesta setmana van advertir que s'aixecaran de la taula si no hi ha un preacord abans d'acabar el mes.

Per això, reclamen intensificar els contactes perquè --admeten-- amb el que hi ha actualment n'hi hauria prou per tancar un possible preacord.