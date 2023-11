Rovira (ERC) lamenta que la negociació de Junts per a l'amnistia els posa en una situació "estranya"

Sosté que tots els casos als quals beneficia la llei d'amnistia ERC-PSOE "són casos de 'lawfare'"



BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha lamentat que la negociació de Junts amb el PSOE per a una possible llei d'amnistia després que el seu partit va anunciar la setmana passada un acord amb els socialistes posa els partits independentistes en una situació "molt estranya".

"La situació no és gens ideal, perquè ens posa en una relació molt estranya que no és de cooperació, sinó de competència", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Una setmana després que el PSOE i ERC van anunciar un acord per a la investidura, les negociacions dels socialistes amb Junts continuen, si bé divendres es van refredar perquè mantenien discrepàncies sobre l'abast de l'amnistia, entre les quals hi ha casos emmarcats en el 'lawfare'.

En aquest sentit, Rovira ha negat tenir informació de quins casos deixa fora la llei d'amnistia i ha defensat que a parer seu "tots són casos de 'lawfare', tots són casos de mala utilització de les institucions judicials".

"El que hem de fer és aconseguir que la llei d'amnistia sigui una llei que no sigui arbitrària" ni ambigua, ha argumentat la dirigent republicana, que ha avisat que quan coneguin la proposta de Junts hauran de garantir que és prou segura perquè no sigui impugnada pel Tribunal Constitucional (TC), textualment.

DATES

Sobre l'estat de la negociació de Junts amb el PSOE, Rovira ha rebutjat fer-ne valoracions, tot i que ha explicat que el partit liderat pel president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, els va assegurar que la investidura es produiria aquesta setmana.

Ha explicat que els socialistes els van dir que a finals de la setmana passada s'anirien sabent tots els acords, en les seves paraules, i que "el dia 8 o 9 es duria a terme la investidura".