Rovira (ERC) insta a tancar al juliol un preacord per a la investidura de la Generalitat

Diu que "hi ha prou temps" per pactar un concert econòmic per a Catalunya

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat aquest dissabte a tancar, abans que acabi el mes de juliol, un preacord per a la investidura del nou president de la Generalitat, sigui amb el PSC o amb Junts, als quals els ha demanat moure fitxa i que cada un exposi propostes concretes sobre el seu "model de país".

En una intervenció telemàtica davant del Consell Nacional del partit, que ha reunit a la seu dels republicans a Barcelona, Rovira ha avisat que ERC no vol esgotar fins al límit màxim de les negociacions per tancar un pacte, el 25 d'agost, perquè, diu, els acords a última hora "no són bons".

"A nosaltres aquesta tendència negociadora d'arribar a última hora, a l'últim minut, per tenir un mal acord, no ens agrada", ha remarcat Rovira, i ha afegit ERC no vol anar ni a última hora ni a últim minut perquè Catalunya, remarca, no s'ho mereix.

Davant de dirigents de la cúpula de la formació, Rovira ha explicat que ERC negocia tant amb PSC com amb Junts una possible investidura de la Generalitat, i que els republicans han reforçat amb més persones els seus equips negociadors per accelerar el procés i arribar a un acord en les pròximes setmanes.

CONCERT ECONÒMIC

Amb la prioritat posada en un finançament singular per a Catalunya, Rovira ha valorat que durant el mes de juliol hi ha prou temps per aconseguir un preacord sobre un concert econòmic perquè és una qüestió de la qual, al seu parer, es parla des de fa anys: "No s'ha deixat mai, i ara està en el centre de la nostra agenda política", ha dit.

La secretària general ha avisat que, si no s'arriba a un preacord per a la investidura abans que acabi juliol, ERC deixarà pas a la possibilitat que s'explorin altres majories possibles al Parlament, i ha citat una possible entesa entre el PSC i Junts, o que els socialistes rebin suports de PP i de Vox.

"ERC en cap cas assumirà la responsabilitat d'unes noves eleccions si la resta dels actors no s'asseuen a la taula per al mateix nivell de propostes i amb el mateix nivell de compromís i de voluntat política", ha afegit.