Rovira (ERC) exigeix als socialistes "avenços rotunds" en finançament per negociar pressupostos

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha exigit aquest dissabte al PSOE "avenços rotunds" en el compliment de l'acord entre tots dos sobre finançament, com a condició perquè els republicans participin en la negociació dels pressupostos del 2025.

"Ens serà pràcticament impossible entrar en qualsevol diàleg o negociació de pressupostos per aquest 2025 si no veiem avenços rotunds, si no veiem compliment eficaç, si no veiem que amb moltes ganes es compleix l'acord que nosaltres aprovem col·lectivament", ha declarat a l'inici del Consell Nacional d'ERC a la seu del partit.

Ha defensat que els republicans podran "avançar més enllà en la mesura en què el compliment del pacte també avanci" perquè Catalunya comenci a fer els primers passos cap al concert econòmic i la sobirania fiscal, ha reivindicat.

Rovira ha recordat que els republicans han pogut avançar en la mesura en què s'han complert els acords que estaven sobre la taula amb els socialistes, fet que va permetre la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat: "Així ho hem fet durant els últims anys amb els acords que teníem amb el PSOE."

D'aquesta manera, ha fet un advertiment al Partit Socialista i ha instat a tenir present el "resultat ajustat" que va tenir l'acord d'investidura en la consulta interna del partit, fet pel qual es van comprometre a un, textualment, sí exigent i vigilant, ha remarcat.