Rovira (ERC) diu que el PSOE "ha de canviar la manera de negociar" si vol la investidura

A Junts: "Si cadascun negocia per la seva banda, el PSOE és qui té tota la informació"



BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha dit que el PSOE "ha de canviar la manera de negociar" si vol el seu suport per a la investidura del president en funcions i candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez.

En una entrevista al diari 'Ara' recollida aquest dissabte per Europa Press, ha criticat que ERC no ha pogut "tenir reunions serioses ni amb garanties" amb els socialistes.

Preguntada pels pactes independentistes per configurar la Mesa del Congrés, Rovira ha demanat a Junts coordinació "per recuperar la iniciativa conjunta de la negociació" per a la investidura.

"El que és evident és que si fem el que hem fet aquesta setmana li donem una posició de força molt gran al PSOE. Si cadascú negocia per la seva banda, el PSOE és qui té tota la informació", ha afegit.

La secretària general d'ERC ha considerat que la política catalana hauria de canviar en positiu després dels últims pactes amb els socialistes i ha advocat per acabar amb "un tacticisme i un partidisme que era molt fals".

LLEI D'AMNISTIA

Rovira ha opinat que la llei d'amnistia "conceptualment hauria de ser un punt final del conflicte polític" i ha demanat negociar-la amb garanties i utilitzant les vies legals existents.

Ha detallat que "el tema del català qui ho posa en l'agenda és el PSOE" i, encara que ha celebrat el seu futur reconeixement a la UE, ha dit textualment que els catalans necessiten viure al 100% en català a Catalunya.