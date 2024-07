Rovira (ERC) demana unitat a l'independentisme: "Som aquí per acabar el que vam començar"

"Quin dia se'ns va oblidar que juntes som més fortes?"



CANTALLOPS (GIRONA), 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha afirmat aquest divendres després de passar la frontera que l'independentisme s'ha d'unir per assolir els seus objectius: "Som aquí per acabar el que vam començar".

"Quin dia se'ns va oblidar que juntes som més fortes?", ha dit durant el seu discurs en l'acte de benvinguda a ella i els altres quatre independentistes que han tornat aquest divendres de Suïssa després d'arxivar-se el cas Tsunami: el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó.

"Gràcies a tantíssima solidaritat que hem rebut", ha dit, i ha dedicat un agraïment especial als suïssos que els han fet costat mentre han viscut al seu país.

"ÉS UNA VICTÒRIA ABSOLUTA"

També ha cridat l'independentisme a celebrar el seu retorn a Catalunya com una victòria: "És una victòria absoluta. Fa massa dies que l'independentisme no celebra res. Ho hem de celebrar. Ha de ser una dosi d'energia positiva per tornar-nos a aixecar".

Ha explicat que quan va arribar a Suïssa fa sis anys i mig acusada d'un delicte de rebel·lió la van escoltar i va poder defensar la independència i el dret a l'autodeterminació.

SUÏSSA: "ENS VAN ESCOLTAR"

"Ens van escoltar i no es van quedar només amb això: ens van ajudar. És una causa que va de democràcia i drets humans. I on té cabuda la democràcia i els drets humans ens escolten, generem complicitats i guanyem. Hem guanyat", ha insistit.

Rovira ha dit que els van acusar de rebel·lió i sedició amb l'objectiu que callessin i que l'independentisme no es pogués coordinar ni debatre: "I després, quan Europa els va dir que s'havien equivocat i van veure quins països d'Europa acollien exiliats, van canviar de delicte".

"EM VEIEU CARA DE TERRORISTA?"

"Van passar de la rebel·lió i la sedició al terrorisme. Em veieu cara de terrorista?", ha preguntat irònicament la dirigent d'ERC, que ha defensat que l'independentisme és un moviment democràtic i majoritari a Catalunya que no farà servir mai la violència per defensar les seves idees.

Malgrat tot, ha assegurat que està més convençuda que mai de les seves idees, i ha afegit: "Mentre han intentat fer callar i vulnerar drets humans, civils i polítics, s'han carregat la democràcia".

"Quan traspasses aquests límits i línies inacceptables, comences a perdre. I nosaltres tenim les de guanyar. I hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mig fer", ha dit.