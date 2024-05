Rovira (ERC) demana "treure pit" amb l'amnistia i rebutja per ara investir Illa

Assegura que els republicans no tenen "por" d'una repetició electoral

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat "treure pit" amb la llei d'amnistia després d'aprovar-se definitivament dijous al Congrés, i ha rebutjat per ara que els republicans tinguin la intenció d'investir el candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

En una entrevista d'aquest divendres a Rac 1 recollida per Europa Press, ha demanat reivindicar l'amnistia en comptes de començar a dubtar de si es publica, com ha apuntat l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha acusat el PSOE d'estar-ne "paralitzant" la publicació en el BOE.

"Hem de fer un discurs positiu, perquè no sé, de vegades crec que tenim una manera de celebrar les victòries una mica agredolça", ha sostingut la líder republicana, que creu que l'amnistia és una aportació a l'àmbit de la resolució de conflictes al món, en les seves paraules.

INVESTIDURA

Sobre el possible suport republicà a una investidura del candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que ERC "no farà president Salvador Illa ara mateix", i ha assegurat que els republicans no tenen por d'una eventual repetició electoral.

"Tothom ens diu què hem de fer, però nosaltres tenim molt clar què hem de fer", ha dit Rovira, que ha explicat que en aquests moments ERC està abordant les estratègies de negociació amb la resta de partits, els quals afirma que els estan trucant i que a més estan opinant molt públicament sobre què ha de fer Esquerra, textualment.

Aquest divendres, Rovira ha convocat els líders territorials republicans a una reunió per posar en segur la posició dels militants en l'actual context investidura, a més de les negociacions per designar la nova Mesa del Parlament.