Rovira (ERC) demana a Sánchez una reunió "d'alt nivell" per abordar el finançament de Catalunya

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, una reunió "d'alt nivell" per abordar el finançament de Catalunya i exigir, textualment, el compliment de tots els acords signats amb el PSOE.

"Tinc moltes ganes d'explicar-li al senyor Pedro Sánchez per què encara s'ha de moure més per Catalunya", ha expressat en una entrevista a 'Nació Digital' durant la seva tornada aquest divendres a Catalunya i publicada aquest dissabte, recollida per Europa Press.

Al seu parer, ara que assegura que tindrà llibertat de moviments, el que toca és una reunió amb el PSOE: "Amb la presencialitat guanyarem. Vull que el senyor Pedro Sánchez entengui per què encara s'ha de moure més, perquè Catalunya ho necessita, sobretot en el tema del finançament."

En aquest sentit, ha recordat que per als republicans serà "molt difícil" donar suport al primer secretari del PSC, Salvador Illa, per ser investit, fins que no tinguin el compliment dels acords i la calendarització de quan es compliran.

"Crec que ja he fet tot el que havia de fer a ERC, crec que no aporto a aquesta renovació i frescor que el partit necessita", ha afegit sobre els lideratges de la formació.