Rovira demana a Sánchez arribar "fins al final" i veu pendent la quitació del FLA

"No podíem fiar més. O complien o era impossible arribar a un altre acord" amb els socialistes

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha demanat aquest dimecres al president del Govern central, Pedro Sánchez, la garantia que arribarà "fins al final" i recorda que queda pendent la quitació de 15.000 milions del deute de la Generalitat del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

"Si Sánchez compleix vol dir que nosaltres podem tornar a garantir que qualsevol acord al qual nosaltres arribem amb el PSC i el PSOE es complirà. Hi ha acords pendents que són molt importants, no només per a ERC, sinó per al país, com el traspàs de Rodalies. També quedarà pendent la quitació del deute de la Generalitat del FLA", ha destacat en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press.

Sobre la quitació del FLA, ha explicat que estan treballant en aquesta qüestió i ha afegit que convé assolir un compromís de compliment d'aquest acord "no perquè sigui un capritx d'ERC sinó perquè és imprescindible per al país".

MÉS COMPLIMENTS

Després d'assegurar que reclamen a Sánchez que posi al dia tots els acords assolits fins ara, ha vaticinat que aquesta setmana es veuran més compliments: "A partir d'aquí, ara podem tornar a tenir certa entesa".

"Era imprescindible que les coses es comencessin a moure", ha afegit Rovira el mateix dia en què el president del Govern central es reunirà amb el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, a Barcelona i posteriorment signaran el conveni de traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya.

En preguntar-li si aquesta reunió es pot interpretar com un gest per aplanar la investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que "és un senyal en aquest sentit".

"S'estan complint els acords pendents i es fa de manera presencial. No podíem fiar més. O complien o era impossible arribar a un altre acord amb el PSOE o amb el PSC", ha assenyalat.

FINANÇAMENT

Sobre la negociació d'un nou finançament, Rovira ha precisat que han avançat en aquest capítol però no n'ha volgut avançar detalls perquè encara no han acabat les converses, i ha demanat a Sánchez garanties que els avenços que es puguin produir siguin sostenibles en el temps.

Després d'assegurar que defensen el concert econòmic des de fa 30 anys, ha considerat que això vol dir sortir del règim comú, tenir una agència tributària pròpia catalana "que no estigui consorciada amb l'Estat i vol dir la recaptació del 100% dels impostos".

"El PSOE i el PSC han d'entendre que el que reivindiquem nosaltres en termes de sobirania és la clau de la caixa, no només la caixa. El que reivindiquem és el dret a decidir sobre els recursos", ha subratllat.

També ha explicat que mantenen converses amb Junts, als qui demana que demostrin com aconseguirien l'abstenció del PSC per poder investir el seu candidat, Carles Puigdemont, i ha rebutjat assumir la responsabilitat d'una possible repetició electoral.