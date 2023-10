Rovira (ERC) demana al PSOE reprendre "una taula que ha de ser de negociació" per a un referèndum

Acusa el PSOE d'anar "filtrant" l'estat d'ànim d'ERC en les negociacions

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat al PSOE reprendre "una taula que ha de ser de negociació i amb garanties" per al referèndum com a condició per investir el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"Ha d'assumir que aquí existeix un conflicte polític i que hem de poder parlar com ja vam acordar l'any 2019, i això ja ho ha assumit el PSOE", ha subratllat en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha reiterat que ERC dona per feta l'amnistia perquè ja van signar el compromís amb el PSOE de "posar fi a la repressió per totes les vies legals" en l'acord per a la Mesa del Congrés.

"No volem investir Pedro Sánchez només amb una llei d'amnistia", ha manifestat Rovira, que ha recalcat que ERC té capacitat de fer política.

En aquest sentit, ha sostingut que "hi ha un 80% de la ciutadania de Catalunya que vol exercir la democràcia, que vol exercir el dret a l'autodeterminació", en referència a un referèndum.

FILTRACIONS DEL PSOE

Respecte a les negociacions d'ERC amb el PSOE per a la investidura, la secretària general republicana ha acusat el PSOE d'estar "filtrant" a tots els mitjans que els republicans tenen atacs de pànic, que se senten menyspreats i que fan rebequeries, segons ella.

"Doncs que vagin filtrant, perquè no ens afecta", ha avisat Rovira, que ha assegurat que ERC té les coses molt clares i que diuen exactament el mateix des del primer dia, en les seves paraules.

NO S'ARRISCA A TORNAR

Preguntada per un possible retorn a Catalunya, la republicana resident a Ginebra (Suïssa) ha apuntat que "fins que no sàpiga amb claredat" si apareix en la causa del Tribunal Suprem (TS) contra Tsunami Democràtic no s'arriscarà a tornar.

Ha explicat que la "política mediàtica espanyola" va publicar moltes notícies acusant-la de formar part de Tsunami Democràtic i d'estar al capdavant d'unes manifestacions, a parer seu, pacífiques, que el TS valora com terrorisme, en les seves paraules.