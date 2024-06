Rovira (ERC) demana al PSOE posar "sobre la taula" les seves propostes sobre finançament

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat al PSOE que posi "sobre la taula" les seves propostes respecte al nou finançament de Catalunya, i ha criticat que ho intentin negociar en els mitjans de comunicació.

"No em sona bé una música de negociació en els mitjans de comunicació", ha apuntat en una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li per les declaracions de la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que dijous va optar per un tractament especial de Catalunya en termes de finançament.

Per Rovira, ERC i el PSOE ja tenen els espais de negociació oportuns per posar aquestes propostes sobre la taula, però encara no han rebut res: "No hem rebut propostes, en canvi sí que sabem exactament on som nosaltres respecte a les necessitats del país, i no ens mourem d'aquí".

Ha sostingut que els republicans no demanen "res extraordinari, perquè ja existeix: existeix al País Basc i a Navarra", i ha apuntat que no demanen singularitat respecte a les competències exclusives que té Catalunya, sinó un punt mitjà entre el finançament actual i el que ja existeix en altres punts.

També ha defensat que ERC ja té un acord econòmic amb el PSOE, que van tancar de cara a investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha afirmat que la nova negociació necessita "bilateralitat, requereix sortir del sistema comú".