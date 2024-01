Rovira (ERC) defensa Wagensberg i insta a treure el "conflicte polític" dels tribunals

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fet costat al diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, un cop s'ha instal·lat a Ginebra (Suïssa) després de ser vinculat en la investigació de Tsunami Democràtic, i ha instat a treure el "conflicte polític" dels tribunals amb l'amnistia.

"La duresa d'una acusació penal per terrorisme sense cap tipus de fonament no la desitjo a ningú. Tot el suport al company Ruben Wagensberg davant la persecució política", ha assenyalat aquest dimecres una anotació a X recollida per Europa Press.

Wagensberg, que estava de baixa per uns atacs d'ansietat, s'ha instal·lat a Ginebra després de ser vinculat a Tsunami pel jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, amb l'objectiu de preparar la seva defensa "política i jurídica", han explicat fonts coneixedores.