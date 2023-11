Rovira (ERC) creu que acusar de terrorisme "no serveix de res" i crida a la maduresa política

Defensa que l'amnistia "és un 'reset', un element de pau social"



BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat que acusar de terrorisme els líders independentistes "no serveix de res" i ha cridat a la maduresa política.

"Tothom ha de fer autocrítica del que va passar, totes dues parts. Un dels principals errors és entendre que el conflicte s'esfumarà retorçant el Codi Penal", ha afirmat en una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Preguntada per la seva relació amb Tsunami Democràtic, ha respost que les manifestacions de la plataforma, sobre les quals ha assegurat que "no coneixia en profunditat" i va viure des de Ginebra, van ser un exercici del dret fonamental de manifestació pacífica, de llibertat d'expressió i de dret de protesta.

"No entraré en el relat que s'està construint des de determinats àmbits, això no ajuda en res. Veiem amb preocupació que existeixi un patró sistemàtic que es repeteixi amb acusacions penals a determinats líders polítics amb coses que no haurien d'estar passant en un Estat democràtic", ha afegit.

LLEI D'AMNISTIA

Preguntada per si l'amnistia li permetrà tornar, ha respost que la llei no busca beneficis personals: "És molt important que no sigui vista com un instrument a favor de si jo tornaré o quins beneficis personals o no tindré".

Ha insistit que "ha de ser vista com un instrument per defensar i rehabilitar uns drets fonamentals que mai no havien d'haver estat criminalitzats", com la llibertat d'expressió, la manifestació pacífica i de representació política, ha dit.

"Per nosaltres, la llei d'amnistia és un instrument que ens ha de permetre poder-nos asseure en una taula a resoldre el conflicte polític en igualtat de condicions. És un 'reset', un element de pau social", ha defensat.