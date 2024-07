Rovira (ERC) avisa el PSC que abandonaran la negociació si no hi ha un preacord aquest juliol

Rebutja una negociació "d'últim minut" i que se'ls responsabilitzi de noves eleccions



BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha avisat aquest dilluns el PSC que s'aixecaran de la taula de negociació si a finals de juliol no hi ha un preacord per investir el candidat socialista, Salvador Illa.

"A finals de juliol hem de saber si hi ha aigua a la piscina. És important. Si a finals de juliol no veiem les bases clau que han de permetre que el país avanci ens aixecarem de la taula de negociació", ha advertit en una roda de premsa en presidir presencialment, després de sis anys i mig, la reunió de l'executiva de partit després del seu retorn des de Suïssa divendres passat.

Segons Rovira, volen evitar que es produeixi "un escenari de negociació d'últim minut" i que se'ls atribueixi tota la responsabilitat d'una possible repetició electoral.

BUSCAR MAJORIES ALTERNATIVES

En cas que no arribin a un preacord a finals de juliol en els aspectes que consideren fonamentals, convidaran els socialistes a buscar majories alternatives que Rovira assegura que el PSC té per aconseguir la investidura d'Illa.

"Una majoria amb el PP i Vox, que no seria estranya perquè ja ho han fet en altres cambres, o una majoria amb Junts", ha explicitat.

"Aquests últims mesos i anys s'han entès tantíssimes vegades en qüestions clau, i ens hem quedat tan sols des d'ERC defensant qüestions com el dret a l'accés a un habitatge digne, que no entenem per què no s'haurien de poder entendre", ha apuntat.

Després que la setmana passada es van mostrar optimistes respecte a un possible acord, Rovira ha aclarit que es referien al ritme de les negociacions, però ha assegurat que van acabar la setmana "sense els resultats esperats".

"SOC MÉS PESSIMISTA"

"La setmana passada hauríem d'haver acabat millor de com la vam començar. Soc més pessimista. El ritme és el que és, però el ritme no garanteix que hi hagi un bon acord", ha recalcat.

Així, ha manifestat preocupació sobre aquest assumpte i, després d'assegurar que no té cita per reunir-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, ni amb Illa, ha confiat que, el fet que ara hi pugui assistir presencialment, pot aportar qualitat i confiança.