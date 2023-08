Rovira (ERC) avisa que "ningú pot donar per descomptats" els vots d'ERC per la investidura

"Tot el que hem intentat fer aquests últims anys ha fracassat" per l'absència d'acord estratègic



BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha avisat que "ningú pot donar per descomptats els vots d'Esquerra Republicana" per una investidura del president en funcions i candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez.

En una entrevista d'aquest dimecres a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, ha reivindicat que "s'haurien d'acabar d'executar i complir alguns dels acords" duts a terme amb els socialistes en l'anterior legislatura que, textualment, no poden caure l'oblit.

Sobre el tuit d'aquest dimarts de la presidenta de Junts, Laura Borràs, on replicava al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la seva "desconnexió de la realitat de l'independentisme", ha demanat aclarir diferències i deixar divisions estèrils, tàctiques i partidistes.

"Tot el que hem intentat fer aquests últims anys ha fracassat precisament perquè no hi ha aquest acord estratègic", ha argumentat Rovira, que ha insistit en elaborar un acord que --en les seves paraules-- no pot ser tàctic, conjuntural ni del moment.

També ha reiterat que propostes no faltaran per part d'ERC i ha advocat per "aprofitar l'oportunitat de la investidura de Pedro Sánchez" ja que Catalunya ha dit que no a un govern del PP i Vox.

NEGOCIACIÓ AMB L'ESTAT

La secretària general dels republicans ha sostingut que la seva experiència a la negociació amb l'Estat és "positiva" en referència a l'anterior legislatura, en la qual van aconseguir traspassar --textualment-- les línies vermelles marcades pel PSOE durant la campanya.

Ha advocat per comprovar "en quines condicions es pot votar, en quines condicions s'ha d'acabar la repressió política", i ha qualificat a la taula de diàleg com a una de les moltes vies per aquesta finalitat, que Junts haurà de dir si accepta.

"És la primera vegada que aconseguim asseure un govern espanyol a assumir que hi ha un conflicte polític" i ha demanat posar en valor la taula de diàleg.

DIÀLEG INTERN

Rovira ha explicat que el seu partit ha iniciat un "procés de diàleg intern" en la qual s'han designat 80 persones per debatre com --textualment-- fer una organització més eficient i adequada al segle XXI, respecte als resultats de les eleccions municipals i generals.

S'ha mostrat "preocupada" pel partit i pel seu projecte col·lectiu i ha indicat que el procés mostrarà conclusions a partir de setembre.

També ha argumentat que les primeres anàlisis demoscópiques del 23J els mostren que perden "una gran part dels vots" que es transformen --en les seves paraules-- en un vot útil i tàctic cap al PSOE i Sumar, permeable al discurs de la por.