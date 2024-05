Rovira avisa que els jutges voldran "esquivar" la implementació de l'amnistia

Creu que la llei és "un pas importantíssim" no només per a l'independentisme sinó per a la democràcia

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha advertit aquest dijous després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés que "els jutges que han actuat amb voluntat política i no respectant l'estat democràtic i de dret continuaran volent esquivar" la implementació de la norma.

"El repte de la llei sabem que serà la seva implementació", ha afirmat en unes declaracions a TV3 des de Ginebra (Suïssa) recollides per Europa Press, en les quals també ha lamentat que els tribunals hagin fet servir, ha dit textualment, el Codi Penal en contra de l'adversari polític i les lleis per fer política.

Ha apuntat que els últims mesos "s'ha anat creant una nova causa política, que és la de Tsunami Democratic en la qual s'hi ha anat afegint gent amb aquesta obsessió política" i ha assenyalat que el jutge García-Castellón, a parer seu, està disposat a tot per no aplicar la llei.

Així mateix, ha assegurat que la norma "els dona un missatge: que ha de prevaler la democràcia, que han de prevaler els drets humans, que han de prevaler els drets civils i polítics" i que Catalunya ha de poder defensar la llibertat i la independència, en les seves paraules.

"RECUPERAR LA LLIBERTAT"

Rovira ha afirmat que l'aprovació de la llei d'amnistia és "un pas importantíssim" no només en benefici del moviment independentista, sinó en benefici de la democràcia i els drets humans.

"És emocionant perquè volem recuperar la llibertat política de defensar el que creiem que és millor per al nostre país", ha expressat, i ha afegit que també és emocionant poder recuperar la llibertat personal de decidir si tornen a Catalunya.

"Tenim esperances que finalment el que s'acabarà imposant serà la justícia, la llibertat, els drets humans, la democràcia. Sempre treballarem per aquests grans ideals que tenim", ha conclòs.