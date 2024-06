Rovira (ERC) avisa que un concert econòmic és el "mínim exigible" per a una investidura del PSC

Remarca que la responsabilitat ara està més en Pedro Sánchez que en el PSC

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha remarcat aquest dissabte que un concert econòmic per a Catalunya és el "mínim exigible" per a una possible investidura del socialista Salvador Illa, i ha al·ludit directament al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, perquè mogui fitxa.

"El PSC ha de saber que si Pedro Sánchez no és capaç de moure fitxa en el tema del finançament singular per a Catalunya, serà molt difícil que ERC li pugui donar el seu suport. Salvador Illa ha de tenir ben present això", ha expressat Rovira, en una intervenció telemàtica en la reunió del Consell Nacional a la seu del partit a Barcelona.

"La clau avui està més en mans del Govern espanyol de Pedro Sánchez que en el PSC i Salvador Illa, molt probablement", ha subratllat.

"NOU CICLE" A CATALUNYA

Rovira ha reivindicat que els resultats de les eleccions catalanes del 12 de maig obren un nou cicle polític a Catalunya en el qual ERC té menys suports que en els anys precedents, i que el partit comença un procés de reflexió perquè la formació es recuperi i sumi més gent a la seva estratègia.

Malgrat que l'independentisme ha perdut la majoria al Parlament, Rovira ha situat el referèndum com un dels principals objectius del nou cicle polític, i ha assegurat que una majoria dels catalans està a favor de la "la democràcia i del referèndum, de decidir democràticament allò que volem ser".

NEGOCIACIONS

Sobre les negociacions de cara a la investidura del nou president català, Rovira ha informat que ERC ha tingut converses esporàdiques amb altres partits, però ha matisat que les reunions oficials començaran aquesta setmana, amb el PSC i amb Junts, i també amb agents socials catalans.

Ha criticat que, segons diu, durant les últimes setmanes diferents sectors han pressionat ERC i ha advertit que els republicans no volen afavorir ni un bloqueig ni un suport gratuït a ningú.

Rovira ha afegit que ERC no té dues ànimes internes, sinó que representa l'"esquerra nacional" que assumeix el soberanisme i les polítiques d'esquerres, apunta, com dues cares de la mateixa moneda.