Rovira (ERC) assegura que insistiran perquè el Govern central permeti "el dret a l'autodeterminació"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que insistiran perquè el Govern central no obstaculitzi i permeti "el dret a l'autodeterminació", perquè segons ella existeix una majoria política i social que ho reivindica.

Rovira, que resideix a l'estranger des del 2018, ha afirmat en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press aquest diumenge pel sisè aniversari de l'1-O, que aquest dia va suposar un punt polític de no retorn: "No hi ha marxa enrere".

"L'1-O són milions d'històries encadenades que van fer possible aquesta gesta col·lectiva que ha quedat impresa no només en la nostra història com a poble, sinó també en la història d'Europa i del món", ha destacat.