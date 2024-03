Rovira (ERC) aposta pel referèndum després de l'amnistia: "Hem fet possibles els impossibles"

Wagensberg celebra que aquesta llei resol "les infinites injustícies generades per la repressió"



BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat que, amb l'aprovació de la llei d'amnistia, l'independentisme ha d'apuntar cap a un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya, i ha celebrat la norma: "Hem fet possibles els impossibles".

Ha reivindicat la via del referèndum, que ha definit com un exercici de democràcia perquè "qualsevol persona pugui dir que sí o que no", des d'un vídeo projectat en l'acte 'Guanya Catalunya' d'ERC, al costat del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el president del partit, Oriol Junqueras; la vicepresidenta, Laura Vilagrà; la portaveu, Marta Vilalta; la diputada i exconsellera Teresa Jordà, i el diputat Ruben Wagensberg, també en un vídeo.

"Nosaltres lluitarem pel 'sí' i sabem que aquest cop guanyarem el referèndum i la victòria política", ha reclamat la dirigent republicana que resideix a Suïssa durant la seva primera intervenció en un acte de partit després de l'aprovació de l'amnistia al Congrés.

ABRAÇADA "VIRTUAL" DE WAGENSBERG

El diputat republicà, també instal·lat a Ginebra, ha coincidit amb Rovira en què l'independentisme ha de "mirar cap al futur" passant per un referèndum.

Wagensberg ha agraït la feina de totes aquelles persones que han intentat "resoldre les infinites injustícies generades per la repressió d'aquests últims anys".

A més de l'autdeterminació, creu que ERC ha de "continuar generant les millors condicions de vida" per als catalans.

Al final de la seva intervenció ha enviat una abraçada "virtual" i ha promès que la pròxima abraçada amb els seus companys de partit serà en persona.