Rovira (ERC) afirma que el seu cas entra en l'actual amnistia i insta a "passar comptes" als jutges

Assegura que tenen preparades "moltes solucions, moltes opcions" per aplicar l'amnistia

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que el seu cas entra en la proposta de llei d'amnistia que es va votar el 30 de gener al Congrés dels Diputats i ha instat a "passar comptes" als jutges.

En una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha sostingut que els republicans han estudiat molt a fons l'actual text de l'amnistia i que "de cap manera" Rovira en quedaria fora.

Així mateix, ha defensat que la llei actual ja amnistia el terrorisme, ja que "a Catalunya no hi ha hagut terrorisme, encara menys terrorisme amb el resultat de produir morts, víctimes, com diu la llei d'amnistia".

Per tant, ha afirmat que amb l'amnistia es tancarà la causa que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, sobre Tsunami Democràtic, tot i que ha indicat que "una altra cosa és què farà aquest jutge o què faran altres magistrats".

En aquest sentit, ha instat a "passar comptes" als jutges que, a parer seu, possiblement estan cometent algun delicte de prevaricació en no estar aplicant les lleis en el sentit en què han estat aprovades, inspirades i creades, segons ella.

AMNISTIA

Rovira també ha considerat que "el principal repte de l'amnistia serà la seva aplicació i la seva implementació", ja que està per veure com s'interpreta pels jutges i fiscals.

Ha assegurat que, si apareixen obstacles per aplicar l'amnistia, a ERC estan previnguts i tenen preparades "moltes solucions, moltes opcions" per fer-ho.

"Quan ens trobem amb les dificultats, espero que sapiguem reaccionar amb les moltes propostes que tenim sobre la taula", ha recalcat la líder republicana.

De totes maneres, ha avisat que el que cal fer ara és aprovar la llei d'amnistia, ja que segons ella, té la sensació que ells mateixos --els independentistes-- l'estan "afeblint abans de començar".