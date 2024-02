Rovira (ERC) afirma que el PP els va proposar pactar una investidura de Feijóo i van declinar

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat que el PP va proposar als republicans pactar al Congrés dels Diputats una investidura del llavors candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, però van declinar.

"Després de les eleccions espanyoles, va venir un diputat del Congrés dels Diputats a proposar que parléssim. Un diputat anomenat Carlos Floriano es va dirigir a Teresa Jordà", ha explicat en una entrevista d'aquest dimarts a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press.

"Ells volien conformar una majoria i nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP i que no. Que gràcies, però que no", ja que des d'ERC entenien que només hi havia la possibilitat de conformar un bloc progressista a la Cambra Baixa.