Rovira (ERC) afirma que li agradaria tornar a Catalunya dissabte al matí

Apunta que aquesta setmana és "clau" en la negociació amb el PSC per a la investidura d'Illa

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat que li agradaria tornar a Catalunya dissabte al matí per participar en l'assemblea de dones del partit republicà, després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha arxivat la causa de Tsunami Democràtic.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Rac1 recollida per Europa Press, en la qual ha advertit que "també cal veure les reaccions" de les acusacions particulars que han anat apareixent en la causa, textualment, sobretot aquests darrers mesos.

Ha dit que el primer que farà en tornar a Catalunya serà passar per Vic (Barcelona) per visitar els seus pares, i després mirarà d'assistir a l'assemblea de dones d'ERC "si tot concorda, si tot és possible fer-ho".

Respecte a si preveu mantenir la seva residència a Ginebra (Suïssa), ha apuntat que aquests pròxims dies prendrà "moltes decisions" per veure com s'organitza, si bé creu que no les pot prendre ni avui, ni demà ni demà passat, en les seves paraules.

"Les haurem de prendre els tres de casa, perquè aquí hi ha moltes coses que compten, No?", ha sostingut Rovira, en referència a la seva parella i a la seva filla, i també ha assegurat que està emocionada, ja que és un moment molt especial per a ella.

INVESTIDURA

En preguntar-li per les negociacions d'ERC amb el PSC per investir el candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que les negociacions van bé i que, ara com ara, no han trobat cap obstacle i s'han "anat escoltant les dues parts".

Així mateix, ha reiterat que aquesta setmana és "clau" per a ERC de cara a obtenir el compromís dels socialistes perquè acabin de complir els acords que tenen pendents, ja que en el partit republicà hi ha unanimitat en que no faran cap pas sense ell, textualment.

També ha dit que ella és optimista sobre arribar a un acord amb el PSC el qual inclogui la reforma fiscal de Catalunya, i ha remarcat que ERC no negocia només per fer president Illa, sinó que ho fa per Catalunya.

LIDERATGE A ERC

Sobre la seva possible continuïtat en la direcció del partit, la secretària general republicana ha rebutjat continuar-hi després del congrés convocat per al pròxim 30 de novembre: "No ho faré perquè crec que, per mi, i ho he explicat moltes vegades, és la fi d'una etapa".

Ha relatat que del que té ganes d'"ajudar a una nova generació de lideratges, que tingui ganes, per exemple, d'estar al lloc de la secretaria general", si bé ha matisat que s'estarà en aquesta segona línia durant un temps, no més.

"Crec que generar dependències no és bo, però sí deixar l'aprenentatge que jo he tingut, perquè ningú no hagi de començar de zero, sinó que aquests aprenentatges puguin anar generant un pòsit", ha sostingut Rovira.

Preguntada per això, també ha descartat encapçalar una futura candidatura d'ERC, i ha insistit que el seu objectiu és "passar el relleu" i aportar el que ha après, però des d'una altra línia.