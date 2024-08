Rovira diu que "costa de digerir" el preacord i que ERC deixarà de donar suport a Sánchez si s'incompleix

Descarta l'entrada dels republicans al Govern i avisa d'una "oposició dura, radical"



BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha assegurat que "costa de digerir" el preacord entre els republicans i el PSC per investir el candidat socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat i que, si no es compleix, ERC deixarà de donar suport al Govern de Pedro Sánchez.

"Els acords es fan per complir-se, i això nosaltres ho tenim molt clar. I crec que tenim també posició de força per fer complir aquest acord, perquè si l'acord no es compleix deixarem de recolzar al govern de Pedro Sánchez", ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Rovira ha descartat l'entrada d'ERC en el Govern: "Abans el PSC ha de demostrar-nos que compleix amb aquests acords i abans volem veure un PSC molt diferent del que hem vist en els últims anys".

La dirigent republicana considera que la seva tasca en la propera legislatura és "fer d'oposició dura, radical" i ha assegurat que no han pactat càrrecs amb els socialistes.

CONSULTA A la MILITÀNCIA

En ser preguntada per quin creu que serà el resultat de la consulta als prop de 8.700 militants republicans, ha admès que es tracta de "un acord que costa de digerir, que requereix una reflexió, requereix una evolució".

A més, s'ha mostrat "orgullosa que finalment el partit hagi pogut fer aquests debats de caràcter polític, perquè fa massa dies que el partit estava en debats massa intensos".

"ELS ACORDS ES FAN PER COMPLIR-SE"

En preguntar-se-li per la possibilitat del no compliment de l'acord per part d'Illa, Rovira ha dit que té molt clar que els acords es fan per complir-se i ha reivindicat: "L'amenaça del no compliment fa que no puguem avançar tenint un acord?".

"És molt extraordinari que tinguem la capacitat de provocar un comitè federal del PSOE que ens doni garanties del compliment d'aquest acord i que hi sumi els verificadors internacionals", ha asseverat.

No obstant això, també ha explicat que per implementar l'acord, que requereix de majoria en el Congrés dels Diputats, compten amb "plans B".

JUNQUERAS

Sobre el posicionament de l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, Rovira ha dit que Junqueras sempre ha remat perquè Catalunya fos més sobirana, perquè progressés socialment, i que interpreta el seu missatge en 'X' "claríssimament en aquest sentit".

Ha afegit que no vol que la seva opinió sobre el posicionament de Junqueras "sigui utilitzada per generar una divisió inexistent que s'està alimentant excessivament".

PUIGDEMONT

Sobre l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts Carles Puigdemont ha detallat, textualment, que la seva tornada ha de tenir un benefici cap al moviment independentista i un sentit polític.

"No hauria de deixar-se detenir", ha afegit Rovira, que ha considerat que hauria de realitzar la tornada de la mateixa manera que ho va fer ella.