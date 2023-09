Rovira assegura que ERC "dona per feta" l'amnistia en ser una condició per a la Mesa del Congrés

Supedita el suport a la investidura a posar al centre la resolució del "conflicte"

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat aquest dissabte que el seu partit "dona per feta" l'amnistia perquè la va incloure, ha dit, en l'acord amb el PSOE i Sumar per votar la socialista Francina Armengol com a presidenta de la Mesa del Congrés.

"Per nosaltres, aquí començava realment aquesta nova legislatura i era imprescindible tenir el compromís ferm i signat del PSOE i Sumar per posar fi a la repressió política", ha afirmat en la seva intervenció telemàtica en el Consell Nacional d'ERC.

Segons Rovira, aquest compromís amb el PSOE i Sumar incloïa treballar per a la "desjudicalització per totes i cadascuna de les vies legals necessàries", en les quals Rovira inclou l'amnistia.

Ha remarcat que per aquest motiu ERC considera que està assumida "una llei d'amnistia que només falta acabar de concretar", i que segons ella permetrà que Generalitat i Govern central s'asseguin a negociar la situació de Catalunya en igualtat de condicions.

Rovira ha avisat que ERC "només permetria que comenci una nova legislatura espanyola si el Govern espanyol torna a assumir i posa al centre de l'agenda política aquest procés de negociació del conflicte polític".

Ha recordat que per ERC continua estant absolutament vigent el procés de negociació que va obrir amb el Govern central fa tres anys per abordar "la resolució democràtica del conflicte polític", fonamentada en els pilars de l'amnistia i l'autodeterminació.

NEGOCIAR MÉS COMPETÈNCIES I MILLORES FISCALS EN PARAL·LEL

Ha assegurat que la negociació amb el Govern central sobre l'amnistia i l'autodeterminació s'ha de fer paral·lelament a la negociació per aconseguir més competències per a la Generalitat i per revertir "el dèficit fiscal injust, que escanya el procés social" a Catalunya.

"No anem del tot bé", ha alertat Rovira, avisant textualment que ERC no es vol trobar en una negociació d'últim minut amb concessions d'últim minut amb finalitats clarament partidistes, ha dit.

"Volem un futur Govern espanyol que assumeixi la democràcia i abraci els grans consensos de la societat per avançar en el procés de negociació i en avanços socials al mateix temps", ha resolt.