Rovira arriba a la seu d'ERC per participar en l'Executiva i el Consell Nacional

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha arribat aquest divendres a les 15.45 hores a la seu del partit al carrer Calàbria de Barcelona, després de tornar des de Suïssa després d'haver-hi marxat fa més de sis anys.

La dirigent republicana participarà de forma presencial per primera vegada en més de sis anys a l'Executiva del partit i posteriorment, sobre les 18 hores, al Consell Nacional.

Ha arribat acompanyada del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i d'altres membres de l'Executiva del partit com les portaveus, Marta Vilalta i Raquel Sans, i el diputat en el Parlament Juli Fernàndez, i no hi ha assistit l'expresident del partit Oriol Junqueras.

ENTRE APLAUDIMENTS

A la seva arribada a la seu del partit, l'han rebut entre aplaudiments i crits de 'Benvinguda' i han tirat confeti.

Al pati interior per on s'accedeix a la seu d'ERC han penjat un cartell amb una foto de Rovira i el lema 'Benvinguda Marta'.

ERC conclourà aquest divendres la investigació interna sobre l'escàndol dels cartells ofensius promoguts des de l'interior del partit contra l'Alzheimer i l'ex-president de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, Ernest Maragall, quan va ser candidat republicà a l'Alcaldia de Barcelona.