Rovira apunta a Junqueras per la filtració dels seus missatges sobre els cartells de Maragall

La secretària general en funcions d'ERC, Marta Rovira, ha apuntat a la candidatura de l'expresident del partit, Oriol Junqueras, per dirigir la formació com a presumpta responsable dels missatges privats que aquest dilluns s'han filtrat en diferents mitjans de comunicació sobre la seva reacció quan van aparèixer els cartells difamatoris contra els germans Maragall.

"Des de la presidència, es considerava que érem tous, i molta gent ens demanava que ens defenséssim més", ha afirmat Rovira en una carta publicada en el seu compte d'X recollida per Europa Press aquest dilluns després de la filtració, en apel·lació implícita a la presidència que ocupava Junqueras quan van aparèixer els cartells difamatoris contra els Maragall.

Rovira s'ha expressat així en la carta compartida per les xarxes socials després que Catalunya Ràdio ha fet públiques les captures de pantalla d'un grup de Signal de membres d'ERC, en què suggereix fer servir la campanya de falsa bandera contra els Maragall per guanyar "vots de solidaritat".

Ha assegurat que "els malaurats cartells s'han convertit en una veritable campanya de contrast d'una candidatura per afirmar que ells no hi tenen res a veure i assenyalar altres culpables de la direcció del partit", fet que, a parer seu, resulta contradictori amb la responsabilitat orgànica que alguns d'ells ocupaven en la direcció del partit i en les campanyes.

NO ELS HAURIA AUTORITZAT "MAI"

En aquest sentit, ha assegurat que "mai en cap concepte no hauria autoritzat una campanya de contrast immoral com aquesta" i ha lamentat que les filtracions són parcials perquè, ha dit, textualment, només es filtra una part de la informació per imposar una versió interessada dels fets.

"Les filtracions són intencionades, falten a la veritat i pretenen construir una realitat que no és certa", ha sostingut Rovira, que ha apuntat al procediment sancionador que ella va engegar i que ha de determinar l'autoria i les responsabilitats de la campanya dels cartells.

A més a més, ha reiterat que es van assabentar dels cartells el dia que la premsa els va donar a conèixer, el març del 2023, i que va ser a principis del 2024 quan va constatar que podien sortir d'ERC: "Des del primer dia he donat la cara pel tema dels cartells, així com d'altres accions d'activisme que no coneixia".

"NO TOT S'HI VAL"

La secretària general ha dit que "no s'hi val tot per tenir raó, o guanyar un congrés", i ha demanat, textualment, posar fre a l'actual situació perquè, a parer seu, si s'accepta o tolera que tot s'hi val, el projecte del partit canvia.

La filtració dels missatges arriba a les portes del congrés d'ERC del 30 de novembre, en què quatre candidatures es disputen la direcció: l'afí a l'actual direcció de Rovira, una altra impulsada per Junqueras, i dues candidatures crítiques amb l'estratègia de pactes del partit.

CONGRÉS D'ERC

Sobre la decisió de deixar de liderar el partit, Rovira ha lamentat acabar el mandat d'aquesta manera, i ha opinat que "és molt curiós" que ara que decideix no continuar com a secretària general sigui ella, textualment, la responsable única de tots els errors del partit.

"Resulta curiós que a les portes d'un Congrés Nacional, els equips de treball només siguin meus i paral·lels, i els errors també", ha afegit.

Finalment, ha avisat que ella també disposa de captures, comentaris privats i converses que comprometrien més d'un company, en les seves paraules, però que s'ha "conjurat per no caure en la temptació de fer el mateix" i que només aporta aquest contingut al canal ètic del partit.