Rovira anuncia l'obertura d'un expedient pels cartells i nega que a ERC hi hagi sectors

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha anunciat l'obertura d'un expedient a través del canal ètic del partit pels cartells dels germans Maragall i l'Alzheimer i ha negat que hi hagi sectors dins la formació.

En una anotació a X aquest dimarts al vespre recollida per Europa Press, ha assegurat que els responsables de l'expedient determinaran "els fets provats i, si cal, les sancions que corresponguin del codi de conducta".

"El sistema de garanties és imparcial i independent de la direcció, com ha de ser en una organització democràtica. I això no va de sectors perquè a ERC no n'hi ha. El rovirisme no existeix", ha sostingut, després de destacar que la seva feina fins al congrés és garantir les condicions de democràcia interna perquè tothom pugui opinar, participar i decidir en termes d'igualtat.