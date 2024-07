Rovira agraeix a les dones d'ERC la seva solidaritat i ser "exemple de resistència"

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha agraït aquest dissabte a les dones militants del partit la seva solidaritat i ser un "exemple de resistència", en una trobada de dones republicanes a Olesa de Montserrat (Barcelona).

"Volia donar-vos les gràcies per ser exemple de resistència, de resiliència, de lluita contra la repressió política i per no cedir ni un mil·límetre a les vostres conviccions, i per ser exemple d'una solidaritat profunda, sense límits", ha expressat abans de l'assemblea de dones d'ERC.

Ha assistit a la trobada amb altres dirigents republicanes com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa.

Ha valorat la doble repressió que han patit les dones republicanes "pel fet de ser independentistes, sobiranistes i d'esquerres".

"Darrere meu tenim les dones feministes, independentistes, d'ERC, represaliades durant tots aquests anys. Dones represaliades que hem teixit una xarxa de suport inacabable", ha tret pit.